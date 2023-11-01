"По данным администрации Владивостока, сейчас ведется процедура переоформления этого участка из зоны застройки малоэтажными жилыми домами в зону рекреационного назначения и территориальной зоны объектов отдыха и туризма", — сообщается в телеграм-канале ДВО РАН.

Мастер-план Владивостока предусматривает появление в этом районе большого природного парка отдыха. В 2020 году 21,8 га леса в этом районе перевели из зоны рекреации в зону малоэтажной застройки. После этого в Ботаническом саду не раз высказывались против этого решения.

Руководитель Ботсада, член-корреспондент РАН Павел Крестов отмечал, что Ботанический сад — особо охраняемая территория федерального значения, которая, в отличие от других категорий — заповедников, национальных парков, заказников, не имеет охранных зон.

"Нынешнее решение о возвращении земель обратно в зону рекреации Крестов приветствует, однако сомневается, что оно может быть исполнено в силу того, что работы по освоению участков их владельцами уже начались", — говорится в сообщении.