Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С него также будет взыскан ущерб в размере почти 9 млн рублей, говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2021 года директор гостиницы "Алтынай" стал участником программы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которая позволяла возмещать 20% затрат от стоимости туристической услуги.

Мужчина, усмотрев в этом выгоду, самостоятельно, а также через своих родственников и знакомых за вознаграждение привлек 67 человек, оформив на них возврат денег из бюджета, на которые якобы приобретались путевки.

"Граждане, не осведомленные о его преступном умысле, открыли в отделениях различных банков сберегательные счета и передали обвиняемому банковские карты и сим-карты мобильной связи, привязанные к счетам", — отмечает пресс-служба.

В период с января по апрель 2022 года обвиняемый вносил на эти счета свои деньги, которые в последующем он переводил на расчетный счет подконтрольного ООО "Издательство "ЮжУралПечать" как оплату за фиктивные услуги в гостинице "Алтынай".

Позже обвиняемый, используя данные этих граждан, регистрировался в программе лояльности, приобретал в интернете туристические путевки.

На этой схеме ему удалось "возместить" 11,6 млн рублей бюджетных средств. Деньги мужчина потратил на свои нужды, сообщает прокуратура.

Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).