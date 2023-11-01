"Национальный музей Республики Бурятия будет построен в Советском районе Улан-Удэ в 2026 году. Ввод в эксплуатацию театрально-культурного центра "Байкал" планируется в I квартале 2026 года", — говорится в сообщениях.

По словам гендиректора УК "Инфратех Концессии" Андрея Кузнецова, на возведение музея площадью 14 883 кв.м планируется направить инвестиции в размере 3,7 млрд рублей, в том числе заемное банковское финансирование, собственные средства компании-концессионера и средства из федерального бюджета в виде капитального гранта в размере около 1,7 млрд рублей.

Территория под строительство находится на берегу реки Уда. Проект благоустройства предусматривает размещение автостоянок для посетителей и туристических автобусов, площадок для отдыха и открытой экспозиции музея, амфитеатр и озеленение, установку малых архитектурных форм.

Основная архитектурно-художественная концепция здания основана на архитектурной интерпретации цветка Ая-Ганга в виде четырех лепестков, объединенных вокруг ядра. Оно будет оформлено как экспозиция по теме "Человек у Байкала". В главном блоке расположатся вестибюль, выставочное пространство, конференц-зал и визит-центр, экскурсионное бюро, галерея, кафе, технические и другие помещения. Также в музее появятся детский центр с отдельным входом и вестибюлем, помещения кружков с выставочным пространством, летняя терраса и библиотека.

Центральное ядро здания займут хранилища скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружейная и другие помещения. В других "лепестках" будут фотолаборатория, хранилища меха, ткани, предметов быта, реставрационных мастерских, археологии, зоологии, палеонтологии и ботаники, фонд редких книг и другие помещения.

Новое здание для театра "Байкал" построят в центральном районе Улан-Удэ. Сейчас эскизный проект объекта предусматривает наличие театрально-концертного зала на тысячу мест с амфитеатром, балконом и сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок, "малого зала" с трансформируемыми креслами площадью 324 кв.м, четырех балетных залов, оркестрового репетиционного и хорового репетиционного залов, вокальных классов и кабинетов, студий звукозаписи, видеозаписи, фотостудии и других помещений.

Кроме того, запланированы культурно-досуговая часть в виде школы танца и музыки, помещений творческого досуга. Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг благоустроят, сам театрально-культурный центр, подъезды к нему и автостоянку в том числе оборудуют для маломобильных групп населения.

Общая площадь основного здания составит 18 978,9 кв.м. Кузнецов отметил, что в строительство рассчитывают проинвестировать более 4,7 млрд рублей, из них из федерального бюджета в виде капитального гранта будет выделено 1,7 млрд рублей, остальные средства предоставят банки-партнеры и сам концессионер.

Строительство объектов предусмотрено долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации до 2030 года, утвержденным правительством РФ.