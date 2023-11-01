Россия, по данным ведомства, продолжает занимать первую строчку среди стран-поставщиков туристов в Турцию. На втором месте с небольшим отрывом – Германия (4,85 млн, плюс 7% к прошлому году). На третьем – Великобритания (3,1 млн, плюс 12%). Также в первую пятерку входят Болгария и Иран.

В сентябре российский турпоток составил 816 тыс., что на 5% меньше, чем в том же месяце годом раньше.

Общее число прибытий иностранных туристов с января по сентябрь составило 39,2 млн, это на 12,6% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года. Чаще всего они приезжали в Анталью (, Стамбул провинции Эдирне, Мугла, Артвин.