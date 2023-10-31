Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на самолете Boeing 737.
По данным сервисов бронирования и продажи билетов, на данный момент нет других авиакомпаний, выполняющих прямой авиарейс по этому маршруту.
Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на самолете Boeing 737.
По данным сервисов бронирования и продажи билетов, на данный момент нет других авиакомпаний, выполняющих прямой авиарейс по этому маршруту.
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