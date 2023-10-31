Во вторник сотрудники транспортной полиции Сыктывкара задержали 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. По версии правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он устроил драку на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву.

Предварительно установлено, что мужчина нанес удары кулаком другому пассажиру — 22-летнему жителю Кемеровской области. На законные требования командира авиалайнера и бортпроводников прекратить хулиганские действия житель ЯНАО не реагировал.

В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара.

Полицейские доставили участников конфликта в дежурную часть, где в отношении предполагаемого виновника составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Отмечается, что потерпевший госпитализирован.

Следователь также возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).