Проекты будут направлены на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов, развитие и благоустройство пляжей и национального туристского маршрута "Легенды Дагестана".

Кроме того, администрация городского округа "город Дербент" реализует проект по созданию туристского кода центра города на сумму 250 млн рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что реализация этих проектов позволит увеличить туристический поток в Дагестан.

Как сообщалось, всего с января по сентябрь турпоток в Дагестан составил 1,28 млн человек, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.