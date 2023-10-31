Рейсы планируют выполнять 12 авиакомпаний.

В частности, четыре авиакомпании будут выполнять на внутренних направлениях 8 ежедневных рейсов в Москву — в "Шереметьево" и "Домодедово". В Санкт-Петербург запланировано 3 ежедневных рейса, которые будут выполнять три авиакомпании, а также один вечерний рейс по нечетным дням недели.

На южных направлениях планируются рейсы в Сочи и Минеральные Воды. Так, в Сочи будет выполняться 12 рейсов в неделю, в Минеральные воды — 4 рейса в неделю.

Кроме того, на межрегиональных направлениях будут полеты в Новосибирск, Казань, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск, Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород. Также с нового года ожидается возобновление рейсов в Нижневартовск и Самару.

В международной программе заявлены полеты в Турцию, Египет и Таиланд. В частности, ожидается выполнение рейсов в Анталью и Стамбул (авиакомпания Red Wings по одному в неделю на каждом направлении), в Шарм-эль-Шейх и на Пхукет (авиакомпания AZUR air). На остров Пхукет первый рейс запланирован 7 ноября.

Также заявлены рейсы в Таджикистан (по 3 — в Душанбе и 1 — в Худжанд еженедельно), Киргизию (2 рейса в неделю в Ош), Армению (2 рейса в неделю в Ереван).

Кроме того, ожидается выполнение рейса по новому направлению — в Грузию (Тбилиси).

Как сообщалось, аэропорт Челябинска в 2023 году планирует увеличить пассажиропоток на 10% к уровню предыдущего года, обслужить более 2,1 млн пассажиров. В 2022 году пассажиропоток вырос на 5,2% — до 1,922 млн человек, в том числе на международных направлениях — на 23%, до 177,5 тыс. человек.