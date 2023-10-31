"Прокуратурой Прионежского района проводится проверка по сообщению о гибели мужчины и женщины, прибывших из Санкт-Петербурга в Карелию на рыбалку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, правоохранительными органами организована процессуальная проверка", — говорится в пресс-релизе.

В следственном управлении СКР по Карелии сообщают, что 30 октября тела женщины и мужчины 1977 и 1967 годов рождения обнаружили без видимых травм внутри катера на берегу Онежского озера вблизи поселка Рыбрека.

"Предварительно, гибель людей наступила от отравления угарным газом вследствие установленного отопительного оборудования. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины их гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечают в СК.