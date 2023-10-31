"По поручению губернатора Алексея Дюмина особое внимание в рамках осенней оздоровительной кампании будет уделено организации качественного досуга детей. Не останутся без внимания и дети, которые не находятся в лагерях. Для них планируется провести более 3500 мероприятий, как на стационарных площадках, так и в дистанционном формате", — отметила министр.

Всего в регионе на время каникул открыто 339 пришкольных лагеря, где отдыхают порядка 19 тыс. детей, а также 13 пришкольных лагерей труда и отдыха.

Еще шесть круглогодичных загородных лагеря приняли около 1,5 тыс. детей, 21 семья принимает участие в профильной смене для детей-инвалидов по типу "Мать и дитя". Во всероссийские детские центры "Артек", "Орленок", "Смена" и "Океан" в осенний период будет направлено более 100 юных туляков.

Предполагается, что всего за 2023 год будут оздоровлены 94 тыс. ребят, добавили в пресс-службе.