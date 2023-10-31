"Согласно статистике за 9 месяцев с начала 2023 года после введения удвоенной ставки курортного сбора число отказников от его уплаты уменьшилось на 29%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что число кисловодских гостей, отказывающихся уплачивать курортный сбор, составляет 0,4% от всего числа туристов.

При этом тенденция роста турпотока в коллективных средствах размещения сохраняется.

В то же время количество отдыхающих, которым представлены льготы для пребывания, стало на 22% больше. Их число составляет 13% от общего количества людей, уплативших курортный сбор.

"В прошлому году количество людей с предоставлением льгот было 25 тыс. человек, а за аналогичный период этого года увеличилось до 30 тыс. туристов. Это говорит о том, что мы стараемся создать максимально комфортные условия пребывания для любой категории граждан", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что ставропольские парламентарии одобрили повышение штрафа за отказ от оплаты курортного сбора, теперь он составляет от 3,5 тыс. до 4 тыс. рублей.