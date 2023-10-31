"Королевские ворота Калининграда станут официально зарегистрированным брендом Калининградской области. Музей Мирового океана направил заявки в Роспатент на регистрацию изображения Королевских ворот в качестве товарного знака. Охрану планируется получить для печатной продукции, услуг для бизнеса, организации мероприятий, научных и технологических услуг, а также для услуг гостиниц и ресторанов", — говорится в сообщении.

В музее пока не комментируют этот факт.

В Калининграде это не первый факт получения патента на изображение знакового исторического сооружения. Недавно АО "Корпорация развития Калининградской области" запатентовало изображение Дома Советов, который в настоящее время подлежит сносу и разбирается до фундамента.

В Калининграде ГАУ КО "Кафедральный собор" еще в 2002 году оформило патент на изображение культового учреждения. Однако простой и понятный порядок предоставления права на использование своего изображения собор разработал и утвердил 2019 году, после того как Калининграде стали повсеместно использоваться различные виды здания.

С этого времени руководство собора ведет активное противодействие незаконному использованию запатентованного изображения исторического сооружения. При этом средства от использования патента учреждение получает. Так, только за период 2019-2021 годов эта сумма составила 2 077 892 рубля.

Королевские ворота являются филиалом Музея Мирового океана. Объект являлся символом города в дни празднования 750-летия Калининграда в 2005 году, изображен на реверсе официальной медали, посвященной этой дате.

Ворота — часть крепостного вального укрепления, опоясывавшего Кенигсберг — являются самыми значимыми из восьми старинных городских ворот, сохранившихся до наших дней. В их торжественной закладке 30 августа 1843 года принимал участие король Фридрих Вильгельм IV. Постройка ворот была завершена в 1852 году.

Памятник истории был восстановлен к 2005 году. Главным украшением центральной части Королевских ворот являются три восстановленные скульптуры государственных деятелей, тесно связанных с историей Кенигсберга. Это основатель города чешский король Оттокар II Пршемысл (1230-1278), участник крестового похода Тевтонского ордена в Пруссию. Второй — герцог Прусский Альбрехт (1490-1568), реформатор и просветитель Средневековья, основатель Кенигсбергского университета "Альбертина". Третий — первый прусский король Фридрих I (1657-1713), который был коронован в Кенигсберге в 1701 году, а в 1693 году, будучи еще курфюрстом, принимал здесь Великое русское посольство во главе с Петром I.