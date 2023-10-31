"Мы прирастаем каждый год на 100 тыс. пассажиров. В пандемию упали до 300 тыс. пассажиров в год, потом 540 тыс. пассажиров — вернулись на допандемийный уровень. Около 630 тыс. пассажиров в прошлом году, а этот год, я думаю, закончим на уровне 730 тыс. пассажиров", — сказал Томенко.

При этом он отметил, что в последние годы аэропорт Барнаула наращивал пассажиропоток почти без международных рейсов.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, пассажиропоток барнаульского аэропорта в 2022 году составил 627,6 тыс. пассажиров, достигнув исторического максимума. Таким образом, по итогам 2023 года Томенко прогнозирует рост на 16%.

Губернатор также отметил, что после ввода нового терминала в аэропорту Барнаула ожидается рост пассажиропотока за счет открытия новых внутренних рейсов, в том числе между городами Сибири, и международных — в страны Юго-Восточной и Средней Азии.

Как сообщалось, договор о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула был заключен в сентябре с АО "Монолитное строительное управление — 1" (МСУ-1). Стоимость контракта составляет 6,4 млрд рублей.

Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза крупнее существующего и займет площадь 9,8 тыс. кв. м. Пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час, ежегодный пассажирооборот — до 1 млн 115 тыс. человек. При этом прежнее здание планируют переориентировать на международные рейсы. Завершение всех работ по объекту планируется до 10 июля 2025 года.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акция по итогам допэмиссии, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акция.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в два аэропорта Москвы, в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Пермь, Красноярск и Сургут.