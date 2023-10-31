"Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже в следующем году жители и гости Подмосковья смогут провести свой досуг в этом месте", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Работы проведут в границах реки Коломенка с юго-восточной стороны, моста на улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западной и западной частях — индивидуальной жилой застройкой по улице Большая Запрудная.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что в рамках первого этапа благоустройства набережной реки Коломенки планируется создание активной зоны отдыха на площади 5,31 га. На берегу появятся пляж, площадки для отдыха и парковка. Завершение работ намечено на июль 2024 года. До конца текущего года рабочие планируют проложить коммуникации и оборудовать пешеходные дорожки.

Проектом также предусмотрено расширение существующей зоны пляжного волейбола. Планируется создание единой площадки с четырьмя полями, огражденной сеткой.