Согласно приведенной им статистике, пассажиропоток Северного речного вокзала составил 300,6 тыс., Южного – 12,9 тыс.

Число судозаходов на Северный и Южный речной вокзалы также выросло: на 27 и 40% соответственно.

Как отметил Лисов, сейчас растет интерес среди россиян к речным круизам, к прогулочному флоту. Судоходные компании выполняют круизные маршруты с остановками и конечными пунктами более чем в 30 городах России.

"Для многих открытие, что можно от вокзала отправиться в путешествие в Астрахань, по городам Золотого кольца. Это проблема, когда граждане не знают о таких прекрасных возможностях. В этой связи город старается рекламировать круизы, судоходные компании", — сказал он на конференции "Реки. Круизы. Маршруты" во вторник.

Эксперт также напомнил, что с момента открытия Южного речного вокзала после масштабной реконструкции в апреле этого года более 20 тыс. пассажиров отправились в круизы и речные прогулки. Среди основных круизных направлений – Нижний Новгород, Константиново, Рязань, Коломна, Уфа, Муром, Касимов.