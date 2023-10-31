"Фестиваль будет проводиться уже в восьмой раз. В этом году коллективы из Петропавловска (Казахстан), Саранска, Москвы, Нижнего Тагила, Пензы, Иваново, Вологды и Рязани представят зрителям самые яркие и запоминающиеся постановки, посвященные вечной теме любви", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в афише фестиваля собраны разные жанры и стили — от классики до современного экспериментального театра.

Откроет фестиваль 13 ноября на основной сцене Драматического театра спектакль Областного русского драматического театра им. Николая Погодина (Казахстан) — трагедия "Козы Корпеш и Баян сулу" (Габит Мусрепов).

В состав жюри фестиваля вошли признанные эксперты в области театра и искусства: Артур Гукасян (г. Ереван, Армения), Анастасия Иванова (Москва), Юлия Клейман (Санкт-Петербург), Татьяна Круковская (Москва), Алексей Пасуев (Санкт-Петербург).

Они будут оценивать выступления участников и выбирать лучшие работы в десяти номинациях, среди которых "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая работа художника-постановщика" и другие.