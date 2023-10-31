"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на Куршской косе будет отремонтирована единственная дорога регионального значения. ГКУ "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" провело открытый аукцион на право выполнения ремонтных работ. Победителем торгов стала региональная компания ООО "СП Балтдормостстрой". Стоимость контракта составляет 862,1 млн рублей", — сказал сотрудник министерства.

В рамках контракта дорожникам предстоит отремонтировать 44,6 км двухполосного асфальтированного шоссе от пограничного пункта пропуска на российско-литовского границе до КПП на въезде на косу в районе Зеленоградска. На трассе предстоит полностью заменить дорожное покрытие и отремонтировать тротуары. Также будут заменены существующие и установлены новые остановочные павильоны, где появятся скамейки и урны. Работы должны быть выполнены до 25 октября 2024 года.

"Мы уверены, что подрядчик сделает качественный ремонт. У компании — большой и положительный опыт, она недавно отремонтировала дорогу, что идет к Куршской косе из Зеленоградска. Автомобилисты и гости нацпарка сразу почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры корня косы, где ранее были серьезные проблемы с организацией движения", — заключили в министерстве.

Как сообщил "Интерфаксу" директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина, "ремонт единственной дороги назрел давно, так как постоянное увеличение количества посетителей особо охраняемой территории оказывает серьезное воздействие на транспортную инфраструктуру". В рамках ремонта появятся добротные съезды и парковки для многочисленных туристических автобусов и гостей на автомобилях, добавил он.

По мнению директора, после ремонта дороги на Куршской косе значительно улучшится транспортная ситуация, в частности, сократятся очереди на въезд, и появится больше стоянок автотранспорта.

Вместе с тем, по его словам, ремонт дороги "будет иметь и обратную сторону": недисциплинированные автомобилисты не будут соблюдать скоростной режим, что "неизбежно опасно для людей и животных, которые нередко появляются на дороге". Практически каждый год случаются аварии из-за столкновений автомобилей с крупными млекопитающими, заключил директор нацпарка.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это — самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.