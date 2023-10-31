"На 118 улицах Васильевского острова создадут более 9 тыс. парковочных мест, обустроят более 900 мест для маломобильных и инвалидов, установят более 1 тыс. табличек с информацией о способах оплаты, тарифах, номере парковочной зоны, а также 80 паркоматов", — сказал он во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Чиновник уточнил, что платная парковка охватит 118 улиц от Стрелки Васильевского острова до Наличной улицы (включительно). По его словам, там наблюдается высокая концентрация личного транспорта, приезжающего в район, поэтому дороги перегружены, места в дефиците, а водители при этом не соблюдают правила парковки машин.

"Данные нарушения, как тромбы, закупоривают улицы города, создавая заторы и пробки, провоцируя ДТП и конфликты на дорогах", — отметил Ваньчков.

Жители района могут получить льготное парковочное разрешение на срок от года до трех лет. Прием заявлений на оформление начали за два месяца: документы можно подать в МФЦ или на портале "Госуслуги". Процесс изготовления разрешения занимает от 10 до 20 дней.

По словам зампредседателя транспортного комитета, василеостровцам уже выдали более 8 тыс. разрешений. Большое количество еще в работе.

Ваньчков подчеркнул, что при разработке проекта учитывались мнения и пожелания жителей района. В частности, на некоторых небольших улицах в муниципалитете Гавань, которые входят в зону платной парковки, частично снимут действующие ограничения: оставлять машины будет позволено в ночное время, с 20:00 до 8:00.

Кроме того, решается проблема парковки для сотрудников Балтийского завода, которая ранее вызвала активное обсуждение. Ваньчков сообщил, что для удобства работников усилен общественный транспорт — на маршрут вывели дополнительные автобусы. Парковочное пространство организовал на своей территории и сам завод. Также для сокращения числа личных автомобилей комитет предложил предприятию организовать корпоративную развозку.

К попыткам водителей сэкономить, припарковавшись во дворах многоквартирных домов, в районе тоже готовятся. Многие жильцы захотят установить шлагбаумы, и в преддверии этого чиновники обследовали территорию. По словам замглавы администрации Владлена Родионова, 75% дворов — в основном в исторической части Васильевского острова — закрыты. С другими будут работать. Правительство города и депутаты нацелены на введение упрощенного порядка принятия решений об установке шлагбаумов.

Василеостровский район станет последним в плане по массовому расширению платной парковки в городе, отметил Ваньчков. "Теперь наша задача — мониторить действующие парковочные пространства, смотреть, как изменились транспортные потоки. Может быть, в дальнейшем добавятся какие-то локальные точки — например, рядом с Финляндским вокзалом. Но сейчас говорить об этом преждевременно", — сказал он.

Платное парковочное пространство также действует в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах города. С включением в зону Васильевского острова в северной столице будет 50 тыс. парковочных мест (в том числе более 5 тыс. специально оборудованных для автомобилей инвалидов и их перевозящих) на 650 улицах.