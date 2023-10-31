"Специалисты предупреждали туристов, что сплав по реке Вижай представляет опасность, так как по ней идет шуга. Однако туристы отправились в путь. Вскоре они сами поняли, что направно не прислушались к совету. Отплыв от поселка Тохта, примерно в 15 км группа остановилась, так как река перемерзла. Передвигаться дальше стало невозможно. Тогда двое из пяти романтиков отправились пешком до ближайшего поселка, а это порядка 30 км. Трое других остались на месте охранять имущество. К счастью, они живы. По крайней мере, так утверждают двое их напарников", — отметил полковник Горелых.

По его словам, оставшихся в ледяном плену путешественников в ближайшее время заберут спасатели и вернут на большую землю.

Ранее сообщалось, что пятеро жителей города Березовский 1988-1991 годов рождения, не зарегистрировавшись в МЧС, предприняли сплав по северной реке Вижай. В назначенное время они не явились в конечный пункт путешествия. Были организованы их поиски.