"С 18 октября получено 100 сообщений об угрозе взрывов в аэропортах", — сказал он в эфире телеканала LCI.

Он отметил, что в последние дни таких случаев стало меньше, поскольку правоохранительные органы "стали реагировать более решительно".

"Мы подадим иск по каждому случаю (ложных сообщений о риске терактов — ИФ), мы не позволим этому остаться незамеченным", — добавил Бон.

За последние недели во Франции несколько раз эвакуировали многие региональные аэропорты из-за сообщений о бомбе. Ни одно из них не подтвердилось.