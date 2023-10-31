"Полеты запланированы по средам", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, рейс будет выполняться на воздушном судне Superjet 100 один раз в неделю по средам, вылет в 16:20 местного времени.

Ранее сообщалось, что возобновляются после долгого перерыва прямые рейсы в Грузию из Екатеринбурга. Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейсы будет выполнять Red Wings. В Кутаиси она начинает летать с 31 октября по вторникам и воскресеньям, в Тбилиси — со 2 ноября по четвергам и воскресеньям.