"Ожидаем, что суммарно в этом году регион посетят около 700 тыс. человек, и рассчитываем увеличить эту цифру в следующем", — сказал Анохин.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошлый год турпоток в Смоленскую область увеличился на 60% и составил 645 тыс. человек.

"Для увеличения турпотока нужно сделать так, чтобы пребывание в регионе было интересным. Отчасти эту задачу решает проведение у нас событийных мероприятий. В этом году мы отмечали 80-летие со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 1160-летие со дня основания города. Совместно с региональными предпринимателями разработали тематический брендбук и коллекцию одежды с логотипом юбилея", — отметил Анохин.

По его словам, в регионе также проходит множество фестивалей. В частности, в августе в Смоленске состоялся II Международный гастрономический фестиваль.

Губернатор также сообщил, что в регионе разрабатываются маршруты для туристов из Белоруссии. В планах — открыть туристские центры в Москве и Белоруссии, а в Смоленске — совместный турцентр "Россия-Беларусь".