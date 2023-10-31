"Отельеры самого крупного курортного региона Турции заявили, что сталкиваются с аннуляциями бронирований на ближневосточных рынках, и они обеспокоены тем, как пройдет летний сезон 2024 года. С начала 2023 года в городе отдохнули около 250 тыс. туристов из Израиля. На прошлой неделе министерство национальной безопасности Израиля призвало всех граждан страны в Турции покинуть ее как можно скорее. После предупреждения властей лишь несколько израильтян остались в Анталье, но большинство уехало", — пишет издание.

Как напомнил гендиректор одного из пятизвездочных отелей Антальи Исмаил Чаглар, конфликт между РФ и Украиной уже нанес удар по туротрасли региона.

"Процесс нормализации отношений между нашей страной и Израилем оказал положительное влияние на нашу отрасль. В этом году в Анталью приехали около 500 тыс. гостей из Израиля, Иордании и Ливана. Конфликт в секторе Газа определенно негативно повлияет на следующий сезон. Правда, мы не ожидаем, что поток туристов из европейских стран сократится из-за конфликта", — сказал он.

По словам Чаглара, туристы из стран Ближнего Востока позволили отельерам Антальи частично компенсировать потерю турпотока, связанную с конфликтом на Украине.

"Мы пытались в какой-то степени компенсировать эти потери за счет посетителей с рынков Ближнего Востока. Теперь нам нужно посмотреть, сможем ли мы найти новые рынки", — сказал он.

По словам другого владельца отеля в Анталье Мухамета Инчи, туристы из Израиля забронировали номера на март и апрель следующего года. Однако после начала конфликта вокруг сектора Газа, начались аннуляции этих бронирований. Сейчас в отеле нет постояльцев из Израиля.

Анталья в первом полугодии 2023 года приняла рекордные 8,1 млн иностранных туристов, превысив показатель того же периода допандемийного 2019 года.