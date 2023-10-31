"С 15 января с иностранных посетителей за посещение мечети Айя-София будет взиматься плата. С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет", — сказал он.

При этом стоимость посещения мечети для иностранцев не уточняется.

Как отмечает портал, у иностранных туристов и граждан Турции, совершающих богослужения, будут разные входы в мечеть. Это позволит избежать конфликтов между туристами и молящимися.

Собор Святой Софии был выстроен по повелению византийского императора Юстиниане I в 537 году. Впоследствии собор неоднократно страдал от землетрясений, а после взятия крестоносцами Константинополя во время Четвертого крестового похода собор был превращен в католический храм. После освобождения Константинополя от крестоносцев в 1261 году храм находился в полуразрушенном состоянии, и был отреставрирован. 29 мая 1453 года Константинополь пал под натиском турок, и собор, к которому пристроили четыре минарета, стал мечетью Айя-София.

Музейный статус Айя-София получила в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и постановил, что объект может использоваться в качестве мечети.