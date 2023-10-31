"Активная деятельность вулкана продолжается. Пепловый шлейф простирается на 365 км к юго-востоку от вулкана. Вероятно, пепловый шлейф содержит в основном старый пепел от обвалов Апахончичского желоба", — говорится в сообщении.

Взрывы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря могут произойти в любое время, предупреждает KVERT.

На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"Лавовый поток вновь изменил свое направление. Теперь он изливается по Крестовскому желобу (северо-западный склон вулкана). Протяженность потока — около 2,8 км. При контакте лавы и ледника формируются грязевые потоки", — написал сотрудник ИВиС Дмитрий Мельников на своей странице в телеграм-канале во вторник.

До этого лавовый поток изливался по Апахончичскому желобу на юго-восточном склоне вулкана.

Как сообщалось ранее, во вторник Ключевской дважды выбросил пепел на высоту 10 км и 7 км, затем произошел третий выброс пепла на высоту до 9,8 км. Утром во вторник пепел выпал в селах Лазо и Атласово Мильковского района.

Во вторник днем код авиационной опасности для Ключевского заменили с оранжевого на красный — самый высокий код опасности, который показывает, что на вулкане идет извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу и он представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть нескольких миллиметров", — сообщал 27 октября Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.