"Всего в республике запланировано проведение свыше 50 тематических мероприятий", — сказал собеседник агентства.

По его данным, среди наиболее значимых — международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", которая состоится в онлайн-формате с 3 по 8 ноября.

В формате офлайн диктант пройдет в тронном зале стометровой башни Согласия 3 ноября с участием депутатов, руководителей органов исполнительной власти, представителей общественности и национальных культурных общин. Результаты подведут 12 декабря, ко Дню Конституции РФ

Как отметили в пресс-службе, 4 ноября на площади Дома культуры в Назрани состоится праздничное мероприятие, в рамках которого организуют выставки ремесленников Ингушетии, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и ремесленного мастерства, а также выставки и конкурсы национальных блюд.

Кроме того, в муниципальных образованиях пройдут книжно-иллюстративные выставки, презентации книг, бесплатные экскурсии в музей краеведения, выставки декоративно-прикладного искусства и детских рисунков.

В городских и сельских домах культуры республики состоятся творческие вечера, литературно-музыкальные композиции, вечера памяти, информационно-познавательные часы, а Центр культурного развития покажет 4 ноября фильм для инвалидов по слуху "Императрица".

Цель акций — воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности и патриотизма, приобщение молодежи к изучению истории своего народа.

27 декабря 2004 года были приняты поправки в федеральный закон "О днях воинской славы (Победных днях России)". 7 ноября перестал быть праздничным днем, и на смену Дню согласия и примирения пришел День народного единства — 4 ноября.