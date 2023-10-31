"Денисова пещера в Алтайском крае — это карстовая полость, которая состоит из центрального зала и отходящих от него двух галерей. За сотни тысяч лет истории в пещере сформировались мощные слои рыхлых отложений. Денисова пещера получила всемирную известность после расшифровки ДНК из найденного при раскопках крошечного фрагмента фаланги мизинца девочки. В результате генетического анализа этого образца было установлено, что в пещере обитал ранее неизвестный науке подвид древнего человека", — говорится в сообщении.

Непрерывные раскопки экспедицией Института археологии и этнографии СО РАН на протяжении почти 40 лет позволили составить на материалах Денисовой пещеры самую полную и продолжительную для Центральной и Северной Азии летопись человеческой истории в эпоху плейстоцена — от 300 до 20 тыс. лет назад.

В среднем палеолите (начиная с 150 тыс. лет назад) с денисовцами соседствовали неандертальцы. Генетический анализ позволил достоверно установить, что у денисовцев и неандертальцев могли рождаться общие дети.

В слое, формировавшемся около 50 тыс. лет назад, были обнаружены костяные иглы с просверленным ушком, украшения и даже небольшая скульптура. Находки подтверждают, что в этот период на Алтае сформировалась самостоятельная культура верхнего палеолита, одна из самых ранних в Евразии.

Виртуальное путешествие в Денисову пещеру подготовлено командой ИАЭТ за счёт гранта министерства науки и высшего образования РФ.

Исследователи намерены продолжать создание виртуального атласа ключевых памятников Центральной и Северной Азии.

Как сообщалось, ранее в рамках проекта "Тропой тысячелетий: виртуальные путешествия на памятники каменного века Центральной и Северной Азии" ученые оцифровали пещеру Окладникова в Алтайском крае, самое восточное из известных мест обитания неандертальцев, грот Тешик-Таш в Узбекистане, где в конце 1930-х годов было обнаружено погребение неандертальского ребёнка, пещеру Цагаан-Агуй, расположенную в высокогорной пустыне в Монголии и памятник эпохи неолита и бронзового века — скальный навес Сурунгур в Ферганской долине в Киргизии.