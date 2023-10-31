Инцидент случился в ночь на 31 октября в здании летней веранды ресторана на Первомайском бульваре. д. 5. По этому адресу находится ресторан "Сквер".

"В результате пожара уничтожена летняя веранда и имущество на площади 60 кв.м. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК Рф (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Однако прокурор Кировского района передал материалы в Следственный комитет, чтобы он возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а","е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).