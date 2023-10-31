"Вологда как компактный город подходит для передвижения на велотранспорте. Тем более, что на развитие велоинфраструктуры есть запрос от вологжан. За счет реализации проекта произойдет разгрузка транспортного движения, уменьшение количества пробок на дорогах, а также снижение нагрузки на экологию. В частности, речь идет о снижении выбросов СО2 в атмосферу. Итогом реализации проекта станет связанная между собой велодорожная инфраструктура протяженностью не менее 10 км", — приводит пресс-служба слова мэра города Сергея Воропанова.

Проект "Построение экосистемы велосипедного движения в Вологде" предполагает создание внутриквартальных велосипедных связей в новых микрорайонах, а также при строительстве и реконструкции дорог; формирование пешеходных связей с организацией велосипедных маршрутов в парках и скверах Вологды; увеличение числа велопарковок на 30%.

"Все это будет занесено на интерактивную карту велоинфраструктуры города. Также частью проекта станут массовые мероприятия для участников велодвижения и информационно-просветительская работа, направленная на безопасное поведение велосипедистов", — отмечает пресс-служба.