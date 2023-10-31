Общий объем инвестиций оценивается в 140,9 млн рублей, предполагается создание 25 рабочих мест.

Новый объект предлагается разместить в Иглинском районе на земельном участке площадью 40 тыс. кв. м.

Мощность предприятия может составить 14-36 домов в год вместимостью от 2 до 8 человек. Срок окупаемости проекта — около 7 лет. Выручка предприятия может составить 868,6 млн рублей, чистая прибыль — 269,4 млн рублей.

"Поставщиками сырья могут стать местные производители изделий из древесины, металлических материалов и других комплектующих. Реализовывать выпускаемую продукцию инвестор сможет как на локальных точках продаж, так и путем взаимодействия с представителями сферы туризма и гостиничного сервиса", — приводятся в сообщении слова директора корпорации Наиля Габбасова.

В частности в числе потенциальных поставщиков — "Башкирский кровельный завод" (выпускает металлический материалы), "Кроношпан Башкортостан" (напольные покрытия, ДСП, МДФ, ламинат, смолы для древесных плит и ориентированно-стружечные плиты), а также производители стеклопакетов "Галерея окон", "Надежные окна", "Амега".

Рынок сбыта представлен выставочными площадками ТСК, магазинами снаряжения для туризма, около 40 малых и средних предприятий в сфере туризма и гостиничного сервиса.

Бизнес-предложение содержит данные о ключевых финансово-экономических показателях, информацию о предлагаемых мерах государственной поддержки (возможность получения земельного участка в аренду без торгов, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, освобождения от налога на имущество организации).

Ранее сообщалось, что в республике действует государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма". В 2023 году на ее реализацию планируется направить 277,4 млн рублей за счет средств регионального бюджета и 3,9 млн рублей — за счет внебюджетных источников.