"Будет организовано 23 катка. На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 300 млн рублей", — говорится в сообщении.

Ледовые площадки появятся в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Рыбинске, Угличе, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Данилове, Мышкине, Любиме, Пошехонье. Также их оборудуют в поселках Судоверфь, Борисоглебский, Некрасовское, Пречистое, в Большом Селе, селах Брейтово и Новый Некоуз. Кроме того, места для катания на коньках обустроят в деревне Кузнечиха, селах Туношна и Спас-Виталий, поселках Красные Ткачи и Михайловский.

Сейчас власти выбирают подрядчиков на проведение работ по строительству объектов.

"Некоторые катки оборудуют пунктами проката, местами для переодевания, камерами хранения обуви, фуд-кортами, специальным оснащением для создания и сохранения ледового покрытия", — отмечается в пресс-релизе.

В частности, катки с холодильным оборудованием появятся в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове, Рыбинске, Угличе и Гаврилов-Яме.