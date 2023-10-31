Как сообщает пресс-служба Cosmos Hotel Group, в проект будет включена новая территория площадью 87 га вблизи действующей Вотчины Деда Мороза, на которой будет обновлена резиденция волшебника, появятся несколько новых тематических зон, объекты размещения различной категории на более чем 200 номеров, спа-комплексы и сопутствующая инфраструктура для развлечения детей и взрослых. По предварительным данным, обновленная Вотчина Деда Мороза позволит создать свыше 500 новых рабочих мест.

"Этот проект уже давно вышел за рамки региона и стал хорошо известен в нашей стране и за ее пределами. Проведенные социологические исследования показали, что 98% россиян знают, кто такой Дед Мороз, и что сказочный волшебник живет именно в Великом Устюге", — сказал на церемонии подписания губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он напомнил, что за последнее время регион приложил серьезные усилия для развития транспортной доступности Великого Устюга, поэтому потенциальные туристы могут выбрать любой из удобных для них видов транспорта: авиационный, автомобильный или железнодорожный. Так, проведена реконструкция аэропортового комплекса города, в федеральную собственность передана автомобильная дорога, которая соединяет Вологду и Великий Устюг, активно развивается сотрудничество с ОАО "РЖД", благодаря которому появились специальные туристские поезда в Вотчину Деда Мороза.

Биба добавил, что развитая инфраструктура парка и известный бренд Вотчины Деда Мороза позволят привлекать в него не только российских, но и зарубежных туристов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что в этом году спрос на новогодние путешествия в Вотчину Деда Мороза вырос на 50-60% по сравнению с прошлым годом и посоветовали покупать туры до декабря из-за дефицита железнодорожных билетов. Высокий спрос также отмечают в туркомпаниях на туры в Вотчину, приуроченные ко Дню рождения дедушки 18 ноября.