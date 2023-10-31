"Образовательная программа "Менеджер по продаже круизов" включает девять обучающих онлайн-курсов, которые поэтапно знакомят с миром речных круизов, техникой продаж и с особенностями круизных турпродуктов. Можно пройти как все курсы, так и прослушать только отдельные темы. Это особенно актуально для специалистов, которые уже имеют опыт продаж круизного продукта", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в компании, речные круизы – одна из наиболее быстрорастущих и перспективных сфер внутреннего туризма. За последние несколько лет каждый год рост объемов продаж в отрасли составлял от 15 до 30%.

"На курсах будут преподавать ведущие эксперты круизной отрасли с более чем 10-летним опытом работы, они познакомят будущих менеджеров с географией речных круизов, с проектами эксплуатируемых на реках судов и классами сервиса на борту, с технологией продаж круизов и механикой бронирования кают, с особенностями фрахта судов под корпоративные мероприятия и гастрономической концепцией на теплоходах", — говорится в сообщении.

После каждой лекции слушателям будет предложен тест для закрепления материала. После прохождения курсов, посвященных классам теплоходов, студенты получат диплом и статус "капитана" соответствующего класса: "Водоход", "Водоход.Лайт", "Водоход.Премиум", "Водоход.Люкс" и "Wild Life".

"По окончанию обучения лучшие выпускники смогут пройти стажировку в компании "ВодоходЪ", — подчеркивают в пресс-службе.