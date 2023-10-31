"26 октября не зарегистрированная в Ивдельском поиско-спасательном отряде группа из 5 человек около 11:00 убыла в район поселка Тахта. Туристы планировали сплавляться по реке Вижай от поселка Тахта до поселка Вижай, расстояние по воде между которыми около 50 км. Была договоренность, что 30 октября в 10:00 они встретятся в Вижае с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились", — сказал Горелых.

По его словам, в составе группы — директор коммерческого предприятия из города Березовский и четыре логиста из того же города. Все — 1988-1991-го годов рождения. Информация о их пропаже поступила 30 октября в 19:40 в дежурную часть полиции Ивделя.

"Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможной задержки группы из-за обмеления реки Вижай, резкого похолодания температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", — отметил Горелых.

Он добавил, что розыскные мероприятия продолжаются.