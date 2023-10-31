"Активность вулкана значительно возросла. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 км над уровнем моря и простирается на 192 км к юго-западу от вулкана. Вероятно, пепловый шлейф содержит преимущественно старые отложения от обвалов Апахончичского желоба", — говорится в сообщении.

По данным KVERT, взрывы пепла на высоте до 12 км над уровнем моря могут произойти в любое время, "продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолеты".

Во вторник код авиационной опасности для Ключевского заменен с оранжевого на красный — самый высокий код опасности, который показывает, что на вулкане идет извержение со значительным выбросом пепла в атмосферу и он представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

Как сообщалось, Ключевской утром во вторник выбросил два столба пепла: сначала — на высоту до 10 км, затем — до 7 км. Тогда пепел выпал в селах Лазо и Атласово Мильковского района. Спасатели предупредили о возможных пеплопадах в населённых пунктах Усть-Камчатского и Елизовского районов, в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске.

Спасатели просят местных жителей и гостей этих населенных пунктов не выходить без необходимости на улицу при пеплопаде.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", — сообщал 27 октября Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям из-за опасности пепловых выбросов и обвалов.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.