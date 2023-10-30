Как сообщает пресс-служба аэропорта, по зарубежным линиям рейсы будут выполнять 27 авиаперевозчиков, в том числе семь иностранных: Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, Air Serbia, Azal, Uzbekistan Airways и Belavia.

Отмечается, что второй год подряд значительный объем перевозок сохранился на маршруте Сочи-Ереван, еженедельно запланировано более десяти рейсов. Перелеты будут осуществлять авиакомпании из Армении (Fly Arna, Fly One и Armenian Airlines) и российские перевозчики: "Россия" (шесть раз в неделю), Red Wings (три раза в неделю), "Азимут" (дважды в неделю).

Впервые в истории аэропорта Сочи будет продлена программа полетов авиакомпании Azur air в Пхукет (Таиланд). Рейсы будут выполняться в партнерстве с туроператором FUN&SUN с частотой один раз в 12 дней.

Продолжатся также полеты на египетские курорты. Общая частота рейсов из Сочи в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет доходить до двух рейсов в день. Перелеты будут осуществлять авиакомпания "Россия", Red Wings и Azur air.

Авиакомпания Red Wings в новом сезоне утроит частоту полетов в Тбилиси, будет летать шесть дней в неделю. Авиаперевозчик также начнет выполнять полеты в Баку четыре раза в неделю. В зимнем расписании заявлены полеты Red Wings в Стамбул c прежней периодичностью — три раза в неделю.

Uzbekistan Airways продолжит в зимнем сезоне программу полетов из Сочи в Ташкент (ежедневно) и Наманган (дважды в неделю).

Группа "Аэрофлот" будет осуществлять полеты из Сочи по семи международным направлениям: Стамбул (дважды в день), Анталья (четыре рейса в неделю), Дубай (ОАЭ) — ежедневно, Хургада и Шарм-эль-Шейх (три и четыре рейса в неделю соответственно), Ереван и Гюмри (пять и четыре рейса соответственно).

В расписании авиакомпании "Азимут" запланированы, в частности, международные рейсы из Сочи в Стамбул и Анталью, Баку, Дубай, Ереван, Тбилиси, Алма-Ату и Самарканд.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять полеты в Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Ош и Бишкек (Киргизия).

Рейсы из Сочи в города РФ будут обслуживать группа "Аэрофлот", S7 Airlines, Nordwind, "Уральские авиалинии" и "Азимут".

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.