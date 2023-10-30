Поезд N171/172 будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь, поезд N175/176 — по маршруту Москва-Симферополь.

Поезд 171/172 совершит 11 рейсов в Петербург (25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 7 января), отправление из Симферополя — в 18:40. В Петербург поезд прибывает через день в 12:57.

В обратном направлении поезд также сделает 11 рейсов (отправление из Петербурга 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января), время отправления — 19:26. В Симферополь поезд прибывает через день в 12:35 (при отправлении 8 и 9 января — прибытие в Симферополь в 13:55).

Поезд N175/176 совершит по 6 рейсов в каждом направлении: из Симферополя 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января, из Москвы — 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января. Из столицы Крыма поезд уходит в 1:25 и прибывает в Москву на следующий день в 14:26; из Москвы поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 0:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10 (10 января — в 17:25).

Перевозчик сообщает, что продажи билетов на поезда, в составы которых включены плацкартные и купейные вагоны, открылись 30 октября.