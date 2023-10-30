"Завтра, в последний день октября, он же — последний вторник месяца, в Пушкинском заповеднике — плановый санитарный день. А уже с 1 ноября все музеи-усадьбы полностью переходят на зимнее расписание", — говорится в сообщении.

Как уточняется, этот режим работы предполагает, что в мемориальных усадьбах гостей теперь будут принимать с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме вторника.

В музейном комплексе в деревне Бугрово ("Пушкинская деревня", "Водяная мельница в деревне Бугрово", Центр творческих музейных программ, "Музейная почта") выходные будут по понедельникам и вторникам.

В праздничные и нерабочие дни 4, 5 и 6 ноября все музеи будут открыты для посетителей.