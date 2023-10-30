"С 3 по 9 ноября в Ярославле и Рыбинске будет проходить X, юбилейный международный "Коган-фестиваль". В этом году в концертах примут участие Центральный военный оркестр министерства обороны России, камерный оркестр "Московская камерата" и Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр", — говорится в сообщении.

На нем также выступят заслуженные артисты России Граф Муржи (скрипка), Кирилл Родин (виолончель), Наталья Рубинштейн (фортепиано).

Также зрители смогут услышать лауреатов международных конкурсов Александроса Халапсиса (скрипка), Виктора Абрамяна-Эшбу (скрипка), Иоханна Ко (скрипка) и ансамбль скрипачей детской школы искусств города Невельска (Сахалин).

Площадками фестиваля станут Ярославская филармония, Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник, концертно-зрелищный центр "Миллениум" и Волковский театр в Ярославле.

"В четвертый раз в рамках программы пройдет международный конкурс юных скрипачей "Коган-фест". Жюри возглавит заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Сергей Кравченко", — отмечается в пресс-релизе.

Международный "Коган-фестиваль" впервые прошел в Ярославской области в 2014 году и был посвящен 90-летию выдающегося скрипача, народного артиста СССР Леонида Когана.