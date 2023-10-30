"Выставка – это локомотив экономики. Нет на выставке – нет на рынке. Конгрессно-выставочная индустрия сегодня генерирует 2% российского ВВП", — сказал он на круглом столе, организованном Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) в Экспоцентре в Москве.

Алексеев рассказал о создании одиннадцатью странами Международного консорциума MICE-индустрии как инструмента развития национальных и региональных экономик делового туризма.

"Главной предпосылкой его создания стал рост товарооборота России с партнерами по БРИКС и ШОС и СНГ. С помощью этих стран идет активное замещение в выставках бывших европейских партнеров. Цель консорциума – объединение государственных и общественных организаций, предпринимателей, некоммерческих организаций стран БРИКС, ШОС, СНГ и других заинтересованных государств для развития международного сотрудничества в событийной сфере, поддержки конгрессно-выставочной деятельности, делового туризма", — сообщил вице-президент Российского союза выставок и ярмарок.

Фото: МТПП

Замдиректора фонда "Росконгресс", директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков рассказал, как ведется работа по привлечению на российские форумы зарубежной аудитории. По его словам, важным дополнительным стимулом для зарубежных участников становится возможность совместить командировку на деловое мероприятие с интересной культурной программой.

"Комплексная цель визита становится дополнительным стимулом для принятия позитивного решения». Сейчас накоплена партнерская база по 85 странам", — подчеркнул эксперт.

Советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко согласилась, что "знакомство представителей иностранных государств с Россией чаще всего происходит именно в рамках выставочных мероприятий". Она напомнила, что в нынешнем году получить электронную визу для въезда в Россию могут граждане 55 иностранных государств и сообщила, что в ближайшее время будет решен вопрос с денежными расчетами иностранных туристов на территории страны.

Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов сообщил, что российский выставочный рынок сегодня демонстрирует прирост даже по отношению к показателям допандемийного 2019 года. Он подчеркнул, что для развития выставочной индустрии важно увеличить число конгрессно-выставочных центров в различных регионах нашей страны и разработать соответствующую дорожную карту.

Модератор круглого стола, вице-президент МТПП Сурен Варданян подчеркнул, что развитие конгрессно-выставочного туризма требует насыщения российских компаний профессиональными кадрами, умеющими работать непосредственно с потенциальными участниками выставки.