"Регулярные рейсы осуществляются трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам Полеты выполняются на воздушных судах Вoeing 777-300. С 16 ноября к ним добавится дополнительный рейс по четвергам. С 15 ноября авиакомпания начнет полеты в Хургаду по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе Шереметьево, Air Cairo – гибридная авиакомпания, совмещающая модель лоукостера и традиционную бизнес-модель. Еженедельно она осуществляет более 200 рейсов по более чем 50 направлениям внутри Египта, в страны Западной Европы и Ближнего Востока. Флот перевозчика насчитывает 31 судно.