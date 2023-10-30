"В зимнем расписании, которое будет действовать до 30 марта 2024 года, сохраняются практически все направления, которые осуществлялись в весенне-летний период. Полеты будут выполнять 13 авиакомпаний по 19 направлениям, но с меньшим количеством рейсов", — говорится в сообщении.

Так, в аэропорты Москвы будут совершать до 20-22 рейсов в день авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia, "Победа" и Nordwind.

В Санкт-Петербург запланировано до 12 рейсов в день. Полеты будут выполнять авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind, "Победа" и Smartavia.

Smartavia помимо рейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург в течение зимнего сезона будет летать в Мурманск, а также возобновит рейсы в Архангельск, по этому направлению компания планирует сделать их круглогодичными.

Nordwind будет выполнять прямые рейсы по пяти маршрутам — в Казань, Нижний Новгород, Самару, Пермь, Иваново. S7 Airlines продолжит летать в Новосибирск. Перевозчик "Северсталь" сохранит полеты в Череповец и Петрозаводск.

Другие авиакомпании будут летать из Калининграда в Екатеринбург, Псков и Минеральные Воды.

В зимнем расписании запланированы рейсы "Белавиа" в Минск.

Турецкая Southwind Airlines до 12 ноября будет осуществлять чартерные рейсы в Анталью.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2022 года пассажиропоток "Храброво" составил 3,7 млн человек.