"Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана находится во взаимодействии с представителями туристического сообщества с целью урегулирования вопросов, возникающих в связи с временным закрытием аэропорта. Кроме того, для оказания информационной поддержки туристам, пребывающим на территории республики, в министерстве круглосуточно работает горячая линия: 8 8722 52-24-17", — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

Вечером 29 октября на территории Международного аэропорта "Махачкала" имени Амет-Хана Султана группой лиц были спровоцированы массовые беспорядки, которые привели к закрытию аэропорта до утра 31 октября. Работа воздушной гавани возобновилась в 14:00 мск в понедельник.