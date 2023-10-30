Уникальность находки — в необычном сочетании природных факторов, объединивших два противоположных вида янтаря. Первый вид — королевский белый, получивший свой цвет благодаря множественным пузырькам воздуха в структуре камня, второй — совершенно плотный, без воздушных вкраплений, и потому — прозрачный янтарь. Такие образцы с контрастными разводами называются пейзажными. Они встречаются крайне редко — в общем объеме добычи их не более 1%, говорится в пресс-релизе.

Найденный кусок янтаря отличается и необычным дизайном — в самой его сердцевине природные цветовые вихри "нарисовали" подмигивающий смайлик.

"Образец исключительно редок и с точки зрения цветового многообразия. Камень демонстрирует довольно широкий для балтийского самоцвета цветовой диапазон: от снежно-белого и солнечно-желтого до темного медового оттенка", — цитирует пресс-служба геммолога комбината Анну Дугину.

Уникальный янтарь будет выставлен в музейной экспозиции комбината.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года КЯК добыл 500 тонн минерала.