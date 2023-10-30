"По предварительной оценке, ущерб составляет несколько миллионов рублей, но не больше 10 млн. Детально оценить масштаб ущерба пока не удалось", — сказал Рамазанов.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон.

Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В их домах проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков).

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. В МВД также уточняли, что среди пострадавших — девять полицейских. По состоянию на утро понедельника, пятеро человек остаются в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм.

В данный момент аэропорт полностью под контролем органов правопорядка. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что на восстановление аэропорта потребуется 2-3 дня. В период восстановительных работ все рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы.