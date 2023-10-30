"Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях", — сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

"Аэрофлот" в свою очередь сообщил, что возобновляет выполнение рейсов в/из Махачкалы. Ранее в компании заявляли, что временно заменят рейсы в этом направлении рейсами в Грозный с дальнейшей доставкой пассажиров автобусами в столицу Дагестана.

"Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана", — сообщил перевозчик.