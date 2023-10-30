"Деньги выделены на организацию рейсов из Читы в Газимурский Завод, Краснокаменск, села Красный Чикой, Кыра, Менза, Усть-Каренга, Тунгокочен и Юмурчен. Всего с начала года по этим направлениям перевезено порядка 5,5 тыс. человек", — приводятся в сообщении слова вице-премьера краевого правительства Игоря Дубровина.

Дубровин отметил, что выделенные средства из краевого бюджета направлены на местные авиамаршруты внутри региона, которые выполняются авиакомпанией "Аэросервис".

Кроме того, в Забайкалье действует полетная программа по маршруту Чита-Чара-Чита. Полёты по ней выполняет авиакомпания "Ангара". В 2023 году пассажиропоток по данному направлению составил 11,6 тыс. человек, выполнено 152 рейса.

Как сообщалось, с 20 июля региональный авиаперевозчик "Аэросервис" приостанавливал полеты по социально значимым маршрутам из-за отсутствия финансирования.

В текущем году региональная служба по тарифам и ценообразованию приняла позицию авиакомпании и установила тарифы по этим маршрутам, позволяющие выполнять их безубыточно, но предусмотренных бюджетных средств на тот момент оказалось недостаточно. Полеты возобновились через неделю после обсуждения проблемы в правительстве края.