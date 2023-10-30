"Документальные фильмы будут представлены в трех конкурсных номинациях: "Наша общая история", "В труде рождаются герои" и "Час мужества"", — говорится в сообщении.

В игровом полнометражном конкурсе "Молодое кино России" представлены фильмы, созданные в 2022-2023 годах молодыми российскими режиссерами.

Всего в списке фильмов конкурсных номинаций фестиваля — 43 картины. Зарубежная программа представлена фильмами Индии и Бразилии.

Также в дни фестиваля пройдет девять мастер-классов, круглый стол "Профилактика экстремистских идеологий и течений в моноэтничных регионах. Вклад журналистского и киносообщества", творческие встречи.

Офлайн-показы состоятся в 14 муниципалитетах области на 56 площадках. В Архангельске они будут организованы в кинотеатре "Русь" и областном молодежном центре.

Кроме того, кинопоказы пройдут на площадках Русских домов за рубежом, в центрах по изучению русского языка и культуры. Онлайн-трансляции фильмов и мастер-классов можно будет посмотреть на сайте фестиваля и в соцсетях.

По информации пресс-службы, ранее в течение шести месяцев были организованы занятия в киношколе: от идеи и сценария до создания видеоконтента и продюсирования. В рамках фестиваля в молодежной кинолаборатории "Территория народного единства" работа киношколы завершится питчингом.

В 2022 году зрителями кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства" стали более 5 тыс. жителей Архангельска и области, еще свыше 100 тыс. человек посмотрели онлайн-трансляции.