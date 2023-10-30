"Проект "Земля для туризма" стартовал в пилотных регионах в 2022 году, и за время его реализации уже достигнуты хорошие результаты. В реестр внесено 393 объекта туристического интереса, в том числе национальные парки, музеи и другие достопримечательности, а также располагающиеся в непосредственной близости от них 506 земельных участков общей площадью более 5030 га. В пользование предоставили 24 территории площадью 52 га" — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, он сообщил, что по итогам третьего квартала 2023 года выявлены и включены в туристический реестр объекты из 41 региона страны.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что в прошлом году в реестр внесены 140 земельных участков общей площадью свыше 1665 га.

"В этом году динамика реализации проекта возросла более чем в 2,5 раза. С начала текущего года оперативными штабами выявлено 366 земельных участков площадью более 3364 га", — добавил он.

В апреле 2022 года проект "Земля для туризма" стартовал в семи пилотных регионах: республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Калужской, Тульской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае. За полтора года число участников увеличилось на 34, уточняется на портале правительства РФ.