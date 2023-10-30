"Извержение гейзера Грот — грандиозное зрелище. Наклонная, почти горизонтальная струя кипящей воды с рёвом бьёт из пещеры поперёк гейзерного ансамбля Витраж, размывая глину и минерал гейзерит на его противоположном склоне. Длина струи оценивается в 65 метров. Однако увидеть его извержение мало кому удаётся, поскольку происходит оно несколько раз в год", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с июля по октябрь 2023 года государственные инспекторы во время сопровождения туристических групп и патрулирования территории зафиксировали уже семь извержений, последнее — 17 октября. Возможно, Грот фонтанировал и чаще, но не был в это время в поле зрения людей, предполагают сотрудники заповедника.

"Извержение Грота — одна из главных тайн Долины. Когда будет следующее, никто не знает. Само извержение длится меньше минуты. (...) В этом году сбылась мечта многих моих коллег, работающих в Долине. Некоторым посчастливилось видеть извержение гейзера трижды за сезон", — цитирует пресс-служба государственого инспектора заповедника Лиану Варавскую.

Предшествующее мощное извержение сотрудникам службы охраны Кроноцкого заповедника удалось запечатлеть в июне 2022 года, до этого активность гейзера была зарегистрирована зимой 2015 года с помощью записей температурных датчиков.

Грот за одно извержение в начале лета 2012 года изверг 330 кубометров горячей воды. В августе 2013 года его впечатляющее фонтанирование было зафиксировано на видео, тогда объём выброшенных вод заставил реку Гейзерную выйти из берегов, отмечает пресс-служба.

Для того, чтобы получить актуальные данные о режиме извержений Грота, который в этом году проявил высокую активность, учёные установили на нём логгеры. Это температурные датчики, которые регистрируют изменения температуры воды на изливе и позволяют получить информацию о частоте и продолжительности извержений. Данные с логгеров снимут в апреле 2024 года, "точные приборы покажут режим извержений гиганта".

Кроноцкий заповедник — один из крупнейших и старейших заповедников Дальнего востока России. Образован в 1934 году, современная площадь — 1 млн 147 га. Заповедная территория входит в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В границах заповедника сохраняются фоновые и редкие виды животных Камчатки и места их обитания. Здесь расположены такие всемирно известные природные объекты, как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, Долина Смерти, Кроноцкое озеро и Кроноций вулкан, роща пихты грациозной.

Долина гейзеров — уникальный геотермальный район, единственный в своем роде на территории России и Евразии, это одно из пяти крупных гейзерных полей планеты. Долина представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, где на площади около 6 кв. км находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевых котлов, термальных площадок, водопадов и озёр. В 2008 году Долина гейзеров вошла в список семи чудес России. Долина гейзеров находится в 180 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского среди вулканов, протянувшихся цепочкой вдоль восточного побережья Камчатского полуострова.